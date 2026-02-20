＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ 現地時間2月19日に行われたミラノ・コルティナ2026オリンピックのフィギュアスケート女子フリースケーティングで、ショートプログラム（SP）首位だった中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。 SP2位の坂本花織（25＝シスメックス