東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 26413.35（-292.59-1.10%） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5808.53（+131.28+2.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 9081.40（-4.76-0.05%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82913.88（+415.74+0.50%） ２０日のアジア株は春節明けの香港市場が売られたほか、豪州、ＮＺなどもマイナス圏となった。一方韓国総