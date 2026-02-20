ユーロ圏１０年債利回り格差仏５７、伊６１ｂｐ前日から変化なし ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.74 フランス3.311（+57） イタリア3.346（+61） スペイン3.155（+42） オランダ2.807（+7） ギリシャ3.345（+61） ポルトガル3.092（+35） ベルギー3.25（+51） オーストリア3.043（+30） アイルランド