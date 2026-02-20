災害時に電気自動車を有効活用してもらおうと、2月20日に大手自動車メーカーが高知市と協定を結びました。高知市役所で行われた協定締結式には、スズキ自販高知の大西康之社長や、スズキの佐野良成 西日本営業本部長、高知市の桑名市長などが出席しました。スズキは、災害時に電気自動車を非常用電源として活用してもらおうと、無償で高知市に貸し出すことにしたもので、停電した地域や避難所で電気自動車から電力が供