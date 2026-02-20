高知県教育委員会は2月20日、新年度の教育予算案を発表しました。今年度より57億円多い890億円あまりを計上しています。県の今城教育長が20日、新年度の教育予算案を発表しました。教育分野の一般会計当初予算案は、総額約890億3100万円で今年度より約57億円増加しています。予算案には新たな事業として、丸の内高校に「まんが・アニメコース」などを新設するための準備室の費用や、県立の中学・高校で電子出願システムを新