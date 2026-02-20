金メダルを獲得したアリサ・リュウ PHOTO:Getty Images ＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間19日、フィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、アリサ・リュウ（米国）が合計226.79点で金メダルを獲得した。 ショートプログラム（SP）3