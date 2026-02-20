国会では20日、高市首相の「施政方針演説」が行われました。与党議員が7割を超える中で、演説は異様な盛り上がりとなりました。■首相演説…議場から「そうだー！」の声本会議の開会を知らせるベルとともに大きく響いたのは、議場に入る高市首相に送られた拍手。衆院選の“歴史的大勝”で、議場の7割以上が与党議員という“追い風”を受け、予算案に盛り込まれた政策課題を説明する施政方針演説を行いました。高市首相「挑戦しない