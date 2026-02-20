ホーバークラフト ホーバークラフトの運航会社は、20日、4月以降について夕方の便を2便増やし1日10便運航すると発表しました。 ◆大分第一ホーバードライブ小田典史社長「この10便プラス土日の周遊（便）という形で実施していく旨を本日は発表させてもらう」 ホーバークラフトは、現在、大分市と大分空港それぞれのターミナルから合わせて1日8便運航していますが4