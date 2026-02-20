21日から3連休という人も多いと思いますが、この週末は気温が上がり春の陽気となりそうです。 大分県津久見市の四浦半島では河津桜が満開となっています。 濃いピンク色の河津桜。津久見市の四浦半島にはおよそ5000本が植えられていて多くのところで満開となっています。 四浦半島 現在「河津桜まつり」が開かれていて海や空の青とピンクの美しいコントラストを楽しめます。20日も多くの人たちが訪れていて写真