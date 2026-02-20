大分県別府市が扇山のふもとに整備する大規模な温泉関連施設の基本計画がまとまりました。 医療や美容などをテーマにした温泉の体験ができる拠点施設を建設する予定で市は、施設の建設費用と30年間の運営費用が合わせておよそ103億円になると試算しています。 長野市長 ◆長野市長「この拠点施設があることで自分たちの生活や事業がどう変わっていくかどう稼いでいけるようになるのか、どう健康になること