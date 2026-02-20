日本高野連は20日、大阪市内で理事会と今夏選手権大会の臨時運営員会を開き、今夏の7回制導入を見送ることに決めた。現在、高校野球では7回制導入が議論されており、昨年開かれた「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」では、熱中症対策の観点から「夏の大会については可及的速やかな7回制導入が望ましい」と結論づけていた。ただし、今回の理事会で今夏の導入について「検討会議の報告書の経緯や意図が現場に十分に伝わっ