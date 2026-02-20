ニュージーランド地震の犠牲者をしのぶ追悼式で、花を手向ける人たち＝20日、クライストチャーチ（共同）【クライストチャーチ共同】日本人28人を含む185人が犠牲になった2011年のニュージーランド地震から22日で15年を迎えるのを前に、被災地クライストチャーチで20日、市民主催の追悼式が開かれた。妹らを亡くした現地在住の遺族は、最愛の人を失った時の友情の大切さを訴えた。追悼式は犠牲者が埋葬されている墓地で行われ