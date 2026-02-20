ロックバンドDEENボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。そばのカフェ店を昨年8月に東京・千代田区の国立競技場に開業し、松田聖子が2日連続で出前をしてくれたことがうれしかったとコメントした。池森は、2018年7月にTBS系「マツコの知らない世界」に初出演して、日本そばに対する愛情について熱弁。そこから番組にたびたび出演して、芸能界のそば通として知られるようになった。20