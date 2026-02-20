【第138話】 2月20日 公開 □第138話を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは2月20日、村田真哉氏（原作）と隅田かずあさ氏（作画）によるマンガ「キリングバイツ」第138話「このままでは学級崩壊必至」をHERO’S Webにて公開した。 第138話では暦と瞳が一触即発の状況に。そんな2人の間に入ってきたのは……。一方、その裏では大河と谷が一戦交えようとするが、こちらにも乱入者