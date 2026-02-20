2018年平昌五輪スピードスケート女子団体パシュート、マススタートで金メダルを獲得した髙木菜那（33）のマネジャーが2月16日、公式Instagramを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子500メートルで銅メダルを獲得した妹・髙木美帆（31）の快挙を祝福する投稿を公開した。 【画像】「時間止まってる？」元フィギュア代表・八木沼純子、最新ショッ