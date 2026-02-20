日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 51(51) バークレイズ証券10(10) 松井証券 9( 9) SBI証券 18( 6)