大阪3月限 日経225先物56840-720（-1.25％） TOPIX先物3804.5-50.0（-1.29％） 日経225先物（3月限）は前日比720円安の5万6840円で取引を終了。寄り付きは5万7100円と、シカゴ日経平均先物（5万7030円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。直後につけた5万7110円を高値に下へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万6800円台まで下落。その後は5万6800円～5万6900円辺りで下げ渋る動きもみられたが、