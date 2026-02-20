札幌市北区で2026年2月20日、「落雪で雪の下に子どもの手足が見える」と通報がありました。警察や消防が現場に向かったところ、倒れていたのは70代の男性でした。落雪の事実はないということです。通報があったのは、札幌市北区あいの里1条3丁目の住宅です。午後5時半前、「住宅の敷地内で落雪があり、雪の下に子どもの手足が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、通報を受けて現場に向かったところ、70代の男性が