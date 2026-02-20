中井亜美が練習ノートに書いた目標（本人提供）ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子の中井亜美（17）が、ショートプログラムに続きフリーでもトリプルアクセルを決め、銅メダルに輝いた。「オリンピックにでたい」。そうつづった小さい頃からの夢をかなえ、初出場で表彰台に上がった。中井がフィギュアを始めたのは5歳。小学校卒業まで指導した渡部幸裕さん（32）は、小学1年の頃にいきなり1回転ジャンプを跳ん