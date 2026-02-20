札幌・ススキノで2023年に起きた男性殺害、頭部切断事件で、殺人罪などで起訴された娘の行為を手助けした罪に問われた母親（63）の弁護人は20日、懲役6月、執行猶予2年とした札幌高裁判決を不服として上告したと明らかにした。