日本航空は２０日、国内線の対面での機内販売を終了すると発表した。機内に積み込む荷物を減らすことで、軽量化による燃費の改善が期待できるほか、客室乗務員の負担軽減にもつながるとしている。今後は、搭乗中に機内で専用ＩＤを作成し、搭乗の３日後まで商品を注文できるネット販売に一本化する。搭乗客以外は購入できない。国際線では対面販売を続け、新たに国内線と同様のネット販売も始める。機内販売を巡っては、全日