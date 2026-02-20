2月18日、歌手の宇多田ヒカルが自身の公式Xを更新。蕎麦店を訪れた際の出来事を投稿し、その率直な表現が波紋を広げている。宇多田は《「一人だしこんな早い時間なら予約しなくても大丈夫だよね、いや、一応電話しとくか」と予約をして》と事前に電話予約をしたことを明かしたうえで、《席に着いてから次々とやってくる予約しなかった人たちが「今日はお早いお時間からいっぱいでして…」と断られて撃沈する姿を横目にすする蕎