牧島 輝が、2026年2月25日に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』より、新曲「ガッシュ」のレコーディングビデオを2月25日0時に公開することを発表した。本映像は、牧島が作詞したミニアルバムの表題曲のレコーディング模様を撮影した映像だという。歌唱シーンに加え、レコーディング時の様子を収録し、牧島の人柄が垣間見える映像に仕上がっているとのことだ。https://www.youtube.com/watch?v=SIufY2ash3Qミニアルバムには、現在