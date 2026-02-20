石川県白山市の松任駅近くに広がる金沢総合車両所跡地。この広大な土地の活用について、3つのゾーンに分けての再開発プランが、市に答申されました。検討委員会・竹村 裕樹 委員長：「一日も早い事業化に向けて、国、県、関係機関と連携し、必要な支援を図っていただければと思っております。よろしくお願いします」白山市・田村 敏和 市長：「どうもありがとうございます」20日、石川県白山市の田村敏和市長に手渡された答