フジテレビは、番組制作部門のスタジオ戦略本部を横断した次世代プロジェクト「WALTZ(ワルツ)」を新設した。ドラマ、情報、バラエティと、普段は異なるジャンルの番組を制作している若手クリエイターたちが垣根を越えて結集したもので、この第1弾となる番組『だったらコレもエモくない?』が、21日・28日(10:25〜 ※関東地区ほか)に放送される。(左から)猪狩蒼弥、佐野晶哉、ゆうちゃみ、なえなの、一ノ瀬美空、伊集院光、岡部大、