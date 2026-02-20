The Ravensが、全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞の開催を発表した。The Ravensのツアーは、2025年11月に行った対バンツアー＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞以来となり、ワンマンツアーとしては約1年ぶりの開催となる。初日は5月9日の千葉・柏PALOOZAより全国14公演が行われ、ファイナル公演は2026年9月に営業終了する神奈川・横浜1000 CLUBで7月10日に行われる。なおチケットは、2月21日より先行受付が開始され