歌手の浜崎あゆみが20日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった【写真】浜崎あゆみ47歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿も（10枚）浜崎が「18分間やり続けてやっと成功！笑」と投稿したのは、ハンドスタンドに挑戦する動画。タイトなTシャツとトレーニングパンツを身につけており、「このTシャツはCDLのキッズサイズこーやってチビTぽく着ても可愛い！」とコメ