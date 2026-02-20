OKAMOTO’S × KEIJUが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。第641回の今回披露するのは、学生時代から交友のある彼らによる共作曲「Seasons」だ。少年時代を同じ場所で過ごしてきた彼らだからこそ紡ぐことのできる友情や愛、戻らない時間への想いと淋しさを描いたという本楽曲を、あたたかな掛け合いとともに、懐かしい情景が浮かぶような一発撮りにてパフォーマンス。■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャン