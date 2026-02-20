第１４回大阪マラソン（報知新聞社など後援）は２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで開催される。大会前々日の２０日、大阪市内のホテルで招待選手の会見が行われた。今大会では２時間９分秒以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内をクリアすれば、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得できる。また、２８年ロ