元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀が18日、自身のインスタグラムを更新。ソープブランドの展示会を訪れたことを明かした。 【写真】展示会がセレブの世界ふかふかのベッドでほほ笑む姿が貴婦人 以前から気になっていたという「170年続くマルセイユソープブランド『フェール・シュヴァル』の展示会に行ってきました～」と書き出した松丸アナ。ベッドに座って、ほほ笑むショ