現金80万円を奪われたとする強盗事件が一変、強盗被害はうそだったとして消防分署で署長を務める男が偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。男は容疑を認めていて、消防によりますと、犯行日は出勤直後に休みを申請し、犯行に及んでいたということです。西村山広域行政事務組合消防本部小泉博仁消防長「日頃から消防を信頼し支えてくださっている多くの方々に心からお詫び申し上げます」消防職員による「うその通報」という前代未