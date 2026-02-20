「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」「ワクワクが、続々！」と進化し続ける2026、日本最大の「ミッフィー」づくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」開催期間中の6月が、さらに祝祭感にあふれ、これまでにない幸せに包まれる特別なひと月へと変わります☆ ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」 画像提供：ハウステンボス 開催期間：2026年5月29日