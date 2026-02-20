夫婦二人三脚で守り続ける、名駅西の住宅街にたたずむ純喫茶「喫茶くらうん」。名物は、6日間かけて仕込む秘伝のソースをたっぷりかけた自家製のあんかけスパです。長年受け継がれてきた味と、温かな常連文化が、多くの人を引きつけています。 ■レトロ喫茶の一番人気「あんかけスパ」 名古屋市中村区にある、1960年創業の純喫茶「喫茶くらうん」。ノスタルジックな外観が目を引く、地元で長く愛されてきた店で