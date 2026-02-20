スーパー最大手の「イオン」などを展開するイオンリテールは、パート従業員の時給を平均で8％以上、引き上げます。今年の春闘で労働組合からの要求に対し、満額回答したもので、平均で8.38％、時給に換算すると101.8円の引き上げになります。イオンリテールでは2023年以降、毎年7％以上の時給アップを行っていて、今回は過去最高の水準だということです。流通や外食などの企業の労働組合が加盟するUAゼンセンは今年の春闘で流通部