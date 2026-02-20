ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日、銀メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝とともにミラノ市内で記者会見を開いた。中井は「まだ一夜明けた感覚はしてなくて。１時間半くらいしか寝られていなくて。寝る前に友達からの返信してたり、自分のニュースを見てそれでやっと実感が沸いてきて。本当に頑張って来てよかったなと思います」と話