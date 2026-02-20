きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗った釣り船が衝突しました。海に投げ出された13人全員が救助されましたが、少なくとも1人が心肺停止です。鳥羽海上保安部によりますと、きょう午後1時ごろ、三重県鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報がありました。貨物船が衝突したのは釣り客ら13人が乗った釣り船で、衝突の衝撃で釣り船は2つに割れて沈没。13人全員が一時、海に投げ出されまし