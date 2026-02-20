神戸のミヒャエル・スキッベ監督は20日、オンラインで清水戦を前にした取材に応じた。清水の吉田孝行監督は昨年まで神戸で優勝争いを続けた相手。「ヴィッセルが厳しい時期にチームを受け持って、そこからチームを立て直して優勝まで持って行った監督。すごい良い監督ですし、人間としても好きなので、明日お会いできることを楽しみにしています」と対戦を心待ちにする。ACLEのジョホールDT戦から中3日で清水と対戦する。「マ