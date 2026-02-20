橋本環奈（27）がホストを務める番組「環奈の時間」が22日より、フジテレビで開始される。同番組では、現在放送中の橋本主演の月9ドラマ「ヤンドク！」出演者をゲストに迎えてトークを展開していく。ゲストとなる宮世琉弥、音尾琢真、許豊凡(INI)、馬場徹、薄幸（納言）は、それぞれが作中で演じている役として登場し、橋本自身は本人としてゲストにドラマに関する話を聞いていく、奇天烈（きてれつ）なトーク番組となっている。初