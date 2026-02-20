2月19日、同日に26歳の誕生日を迎えた森戸知沙希がInstagramを更新した。【写真】バースデーケーキを手に持ったキュートなウインクSHOTも公開誕生日当日に、東京都・飛行船シアターにて、ファンクラブ限定イベント『森戸知沙希バースデーイベント2026〜26歳らしい（笑）〜』を開催した森戸。この日の投稿では、「バースデーイベント きてくれた皆さんありがとうございました！！ 当日にこうしてたくさんの方にお祝いしてもらえるの