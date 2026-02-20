J２の湘南ベルマーレは２月20日、RIZAPスポーツパートナーズ株式会社が保有する株式会社湘南ベルマーレの全株式を、株式会社フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することを決議したと発表した。この決定は同日に開催された取締役会でなされたもので、RIZAPグループは2018年の経営参画以来、約８年にわたるクラブ経営から撤退することになる。RIZAPグループはリリース内で株式譲渡の理由について、湘南の持続的発展に向けた決