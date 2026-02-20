演技後に人目をはばからずに涙した坂本(C)Getty Imagesこみ上げる悔しさを堪えきれなかった仲間を慮る姿が人々の胸を打った。現地時間2月19日にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織は147.67点、ショートプログラムと合わせた合計224.90点で銀メダルを獲得。しかし、“ラストダンス”での金メダル獲得を狙っていた24歳は、「相当悔しいので泣きたい」と