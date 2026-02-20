群馬と福島の県境に、どんな風景が広がっているかご存じだろうか。【話題のポスト】19万回表示の?群馬と福島の県境?正解は......超絶景である。2026年2月17日、山を愛するXユーザーの「れん」（＠xRENZAURx）さんが、「群馬と福島の県境がまるで異国のよう...！」というコメントを添えて投稿した1枚。行ったことがある人なら、「あ、尾瀬だ」とすぐに気付いたかもしれない。至仏山（しぶつさん）から燧ヶ岳（ひうちがたけ）を望む