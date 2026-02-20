民放連＝日本民間放送連盟は20日に会長推薦委員会を開催し、現在の早河洋会長を次期会長の候補者として選定しました。早河氏は、フジテレビをめぐる一連の問題を受けて、当時フジテレビ副会長を務めていた遠藤龍之介氏が民放連会長職を任期途中で辞任したあと、2025年5月に第17代民放連会長に就任しました。早河氏は、2026年6月12日に開催される民放連定時総会で理事に選任され、その後の理事会で会長に選定される予定で、任期は2