ごく小さな甲殻類「介形虫」の新種について説明する熊本大の田中源吾准教授＝20日午後、北海道むかわ町熊本大などの研究グループは20日、北海道むかわ町の約8千万年前の地層から、ごく小さな甲殻類「介形虫」の新種の化石6種を発掘したと発表した。恐竜が繁栄した中生代（約2億5千万年前〜6600万年前）に、西太平洋の海だった部分で介形虫が見つかるのは初めて。当時の海は植物プランクトンが多く、環境が豊かだったことが裏付け