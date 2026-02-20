東京地検特捜部は20日、東洋証券の期末配当の予想値に関する重要事実を知り、インサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反容疑で三田証券の元取締役仲本司容疑者（52）と、いずれも会社役員の松木悠宣容疑者（44）、小林真之容疑者（39）を再逮捕した。認否を明らかにしていない。再逮捕容疑は、2025年3月期の剰余金の期末配当予想値を知り、24年10月に東洋証券の計101万2800株を計約5億420万円で買い付けた疑い。東洋