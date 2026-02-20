小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は20日、全国約6千の小売店で9〜15日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比33円安い4112円だったと発表した。3週ぶりに値下がりしたが、高止まりは解消していない。全国9地域別に見ると、8地域が4千円台前半にとどまった。最も高いのは北陸の4243円。東海が4220円、東北が4163円と続いた。最も安かったのは九州・沖縄の3931円。同時に発表した中小スーパー千店舗のコメ平均価格は8