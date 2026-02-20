東京・赤坂の特許庁前の都道交差点で１月に起きた多重事故で、警視庁は２０日、内閣府の公用車を運転中に事故を起こした男性運転手（６９）の勤務先を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で捜索した。運転手は周囲に「事故前後の記憶がない」と話しているといい、同庁は押収した従業員の出勤簿などを基に、安全管理体制を調べる。捜索を受けたのは、車両運行管理会社「大新東」（東京都渋谷区）の城南営業所（