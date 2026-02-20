ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２０日、ミラノ市内で記者会見を開いた。悔し涙の銀メダル獲得から一夜明けた坂本は、「昨日のフリーで自分の納得いく演技ができず、最後、オリンピックで一発決めたかったのは正直あった。いろんな人に最高の姿をお見せすることができなかったのは悔やまれますが、頑張ってきたことが銀メダルにつながった。それは受け止