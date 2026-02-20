生物は眠らないとどうなるのか。名古屋大学大学院医学研究科教授で医師の粂和彦さんは「今では倫理的に許されないが、かつて動物に断眠させる実験が行われていた。ラットの研究では、食べても痩せて毛が抜け、最後は感染症で死んだ」という――。※本稿は、粂和彦『脳がないのにクラゲも眠る生物に宿された「睡眠」の謎に迫る』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／D-Keine※写真はイメージです - 写真