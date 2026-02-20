ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』のOFFICIAL MERCHANDISEの販売が決定した。本作は、2月27日（金）より2D・SCREENX、3月27日（金）より4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。【写真】ヒスン＆ニキ、“無防備すぎる寝顔”映画は、ENHYPENにとって3回目のワールドツアー日本公演として、2024年11月から2025年1月まで開催されたドームツアーの追加公演「ENHYPEN WORLD TOUR